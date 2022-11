Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.21

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.21, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

Улучшены алгоритмы организации войск у героев ИИ, а также оптимизировано исследование карты.

Добавлено новое меню с настройками графики, через которое можно выбрать полноэкранный или оконный режим, изменить разрешение экрана и включить V-sync для монитора.

Добавлено новое меню выбора языков.

Добавлена поддержка чешского, венгерского и датского языков. Доработаны переводы на русский, белорусский, венгерский, французский и норвежский языки.

Исправлены проблемы со звуком видео и с некорректной работой формулы «форы».

Начата работа по созданию версии для платформы Android. Для тестирования доступна предварительная версия.

Исправлено свыше 40 ошибок.

Источник: opennet.ru