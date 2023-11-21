Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0.10

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.10, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения: