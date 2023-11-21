ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0.10

Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0.10

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.10, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • В ИИ добавлена возможность пользоваться рынками для обмена ресурсов.
  • Улучшены алгоритмы ИИ для поиска пути в бою и использования массовых заклинаний.
  • В редактор добавлен инструмент «Ластик», с возможностью стирания объектов по выбранным категориям.
  • В редактор добавлена возможность размещать объекты типа «сокровище» и «артефакт».
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.10
  • Окно заклинания портал города теперь адаптируется по размеру в зависимости от разрешения игры и размера списка городов.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.10
  • Предложена новая пиктограмма кнопки перемещения для взаимодействия с объектом, перед которым находится герой.
  • Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.

Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.10


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий