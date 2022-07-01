ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Выпуск языка программирования Rust 1.62

Выпуск языка программирования Rust 1.62

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.62, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • В пакетном менеджере «cargo» предложена команда «add», позволяющая из командной строки добавлять в манифест Cargo.toml новые зависимости или изменять имеющиеся зависимости. Команда также позволяет указывать отдельные свойства (feature) и версии, например: cargo add serde —features derive cargo add [email protected]
  • Добавлена возможность использования «#[derive(Default)]» с перечислениями (enum), в которых при помощи атрибута «#[default]» определён вариант по умолчанию. #[derive(Default)] enum Maybe<T> { #[default] Nothing, Something(T), }
  • На платформе Linux задействована более компактная и быстрая реализация механизма синхронизации Mutex, основанная на применении фьютексов, предоставляемых ядром Linux. В отличие от ранее используемой реализации на базе библиотеки pthreads, для хранения состояния Mutex в новом варианте расходуется всего 5 байт вместо 40. Аналогично на futex переведены механизмы блокировок Condvar и RwLock.
  • Реализован второй уровень поддержки целевой платформы x86_64-unknown-none, предназначенной для формирования исполняемых файлов, способных работать без операционной системы. Например, указанная целевая платформа может использоваться при написании компонентов ядра. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ aarch64-pc-windows-gnullvm и x86_64-pc-windows-gnullvm. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
    • bool::then_some
    • f32::total_cmp
    • f64::total_cmp
    • Stdin::lines
    • windows::CommandExt::raw_arg
    • impl<T: Default> значение по умолчанию для AssertUnwindSafe<T>
    • From<Rc<str>> for Rc
    • From<Arc<str>> для Arc<[u8]>
    • FusedIterator для EncodeWide

    Источник: opennet.ru

Добавить комментарий