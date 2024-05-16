Атака SSID Confusion, позволяющая подменить сеть Wi-Fi

Группа исследователей из Лёвенского католического университета (Бельгия), выявила архитектурную уязвимость (CVE-2023-52424) в стандарте Wi-Fi IEEE 802.11, позволяющую организовать подключение к менее защищённой беспроводной сети, вместо заслуживающей доверия сети, к которой намеревался подключиться пользователь, после чего можно организовать перехват и манипуляции трафиком. Проблема проявляется в беспроводных стеках любых операционных систем и затрагивает методы аутентификации WPA3, WEP, EAP, AMPE и FILS.

Предложенная техника атаки, которой присвоено имя SSID Confusion, позволяет обойти присутствующие в протоколе методы аутентификации точки доступа, защищающие от подмены идентификатора сети SSID и не позволяющие создавать подставные сети с именем сети, к которой подключается клиент. Причиной проблемы является определение в стандарте ситуаций, когда SSID может быть неаутентифицирован. В частности, для обозначения своего присутствия точка доступа отправляет в широковещательном режиме beacon-кадры, включающие сведения о SSID-сети. Для упрощения процесса поиска сети клиенты не аутентифицируют SSID в данных кадрах, так как предполагается, что проверка потребуется после того, как клиент решит подключиться к сети.

Для успешного совершения атаки требуется, чтобы пользователь инициировал подключение к определённой беспроводной сети, а поблизости была другая беспроводная сеть с теми же параметрами подключения, что и в первой сети. Подобное практикуется, например, когда для диапазонов 2.4GHz и 5GHz создаются разные сети, одна из которых слабо защищена и уязвима для типовых атак по перехвату трафика, таких как KRACK или Frag. Проблемная конфигурация также применяется в некоторых университетских сетях, поддерживающих сервис Eduroam. Атакующий должен находиться в зоне досягаемости сигнала для того, чтобы вклиниться между пользователем и целевой сетью (MitM). Для проведения атаки злоумышленнику не требуется знать учётные данные жертвы.

Атака сводится к созданию атакующим точки доступа (WrongAP на диаграмме), обеспечивающей на другом канале трансляцию обращений к менее защищенной подставной сети (WrongNet), к которой должен подключиться клиент вместо желаемой сети (TrustedNet). Точка доступа может быть создана на обычном ноутбуке и применяется для организации многоканальной MitM-атаки на жертву (MC MitM). Атака осуществляется в три этапа:

Определение сети (Network Discovery). MitM-система перехватывает пакеты, отправляемые в эфир жертвой и заслуживающей доверия точкой доступа (TrustedNet), заменяя в них SSID — в пакетах от точки доступа SSID заменяется на идентификатор менее защищённой сети, а в ответах жертвы на реальный, чтобы симулировать взаимодействие клиента и заслуживающей доверия точки доступа. В итоге устройство жертвы получает ответы и считает, что искомая сеть находится поблизости, несмотря на то, что эти ответы транслируются точкой доступа атакующего.

Захват аутентификации (Authentication hijacking). Атакующий симулирует успешную аутентификацию и вынуждает клиента подключиться к менее защищенной сети, вместо заслуживающей доверия. Как и на прошлой стадии атакующий перехватывает кадры, отправляемые при аутентификации клиентом, заменяет в них SSID и переотправляет точке доступа.