14 ноября состоялся выпуск Blender 4.0.

Переход на новую версию будет мягким, поскольку значительных изменений в интерфейсе нет. Поэтому большинство обучающих материалов, курсов и руководств останутся актуальными и для новой версии.

Основные изменения включают:

🔻 Snap Base. Теперь можно легко установить базовую точку при перемещении объекта, используя клавишу B. Это обеспечивает быструю и точную привязку от одной вершины к другой.

🔻 AgX – новый способ управления цветом, который теперь является стандартным. Это обновление обеспечивает более эффективную обработку цвета в областях с высокой экспозицией по сравнению с предыдущим Filmic. Особенно заметно улучшение в отображении ярких цветов, приближая их к белому, как в реальных камерах.

🔻 Переработанный Principled BSDF. Теперь большинство параметров можно свернуть для удобства управления. Изменения включают обработку параметров Sheen, Subsurface scattering, IOR и других.

🔻 Light and Shadow Linking. Эта функция позволяет настраивать освещение и тени для каждого объекта в сцене индивидуально.

🔻 Geometry Nodes. Теперь есть возможность указать зону повтора, которая может многократно повторять заданное дерево нод. Также добавлена настройка для работы с sharp’ами в нодах.

🔻 Node-Based Tools. Появился доступный способ создавать инструменты и аддоны без использования Python. Теперь системы нод могут использоваться как операторы прямо из меню 3D view.

🔻 Модификаторы. Меню «Добавить модификатор» было изменено на стандартное списковое меню и расширено за счет пользовательских модификаторов из группы geometry node assets. Это изменение вызывает смешанные отзывы и пока не выглядит очень удобным.

Помимо этих изменений, также были внесены улучшения в риггинг, библиотеку поз, работу с костями и многое другое.

Blender 4.0 доступен для загрузки на официальном веб-сайте.

Источник: linux.org.ru