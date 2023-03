BlenderGPT — плагин для управления Blender командами на естественном языке

Для системы 3D-моделирования подготовлен небольшой плагин BlenderGPT, позволяющий генерировать контент на основе заданий, определяемых на естественном языке. Интерфейс для ввода команд оформлен в виде дополнительной вкладки «GPT-4 Assistant» в боковой панели 3D View, в которой можно вводить произвольные инструкции (например, «создай 100 кубов в случайных местах», «возьми имеющиеся кубы и сделай их разным размером») и сразу получать результат. Код написан на Python, занимает чуть больше 300 строк и распространяется под лицензией MIT.

Принцип работы сводится к передаче тестового запроса чатботу ChatGPT, использующему модель GPT-4, через публичный API OpenAI, добавляя к заданному пользователем тексту примечание «Can you please write Blender code for me that accomplishes the following task». Далее, из ответа извлекается Python-код и выполняется в качестве сценария в Blender. Для работы требуется ключ доступа к API OpenAI (указывается в меню с параметрами дополнения). Генерируемый код можно отслеживать через консоль (Window > Toggle System Console).

Источник: opennet.ru