Бывший финансовый директор Intel вернулся в компанию в качестве члена совета директоров

В 2018 году Стейси Смит (Stacy Smith) покинул Intel, чтобы стать исполнительным председателем совета директоров Kioxia — японского производителя памяти, возникшего в ходе реструктуризации бизнеса Toshiba. До этого Смит работал в Intel на протяжении почти 30 лет, успев побывать финансовым директором компании в период с 2007 по 2016 годы. Теперь он возвращается в компанию уже в роли члена совета директоров. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru