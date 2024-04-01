Доступен дистрибутив Nitrux 3.4.0. NX Desktop не будут переводить на KDE Plasma 6

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.4.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.4 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Пользовательское окружение NX Desktop продолжит использовать ветку KDE Plasma 5.27 и не будет переходить на KDE Plasma 6. NX Desktop представляет собой набор надстроек, сильно завязанных на ветку Plasma 5. Переход с KDE Plasma 5 на KDE Plasma 6 потребовал бы большой работы, так как многие виджеты пришлось бы адаптировать под изменения в новой ветке. Из-за того, что NX Desktop не является приоритетным проектом решено не тратить время на его портирование на KDE 6, а уделить основное внимание доведению оболочки Maui Shell до желаемого состояния. Ближе к концу года решено перевести дистрибутив по умолчанию на окружение Maui Shell, которое уже портировано на Qt6.

Пользовательское окружение Maui Shell развивается в соответствии с концепцией «Convergence», подразумевающей возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Maui Shell автоматически адаптируется к размеру экрана и доступным методам ввода информации, и может применяться не только на настольных системах, но и на смартфонах и планшетах. Код проекта написан на языках C++ и QML, и распространяется под лицензией LGPL 3.0.

Maui Shell использует компоненты для построения графических интерфейсов MauiKit и фреймворк Kirigami, которые развиваются сообществом KDE. Kirigami является надстройкой над элементами Qt Quick Controls 2, а MauiKit предлагает готовые шаблоны элементов интерфейса, позволяющие очень быстро создавать приложения. В проекте также используются такие компоненты, как BlueDevil (управление Bluetooth), Plasma-nm (управление сетевыми соединениями), KIO, PowerDevil (управление питанием), KSolid и PulseAudio.

Вывод информации обеспечивается при помощи своего композитного менеджера Zpace, отвечающего за отображение и размещение окон и обработку виртуальных рабочих столов. В качестве основного используется протокол Wayland, работа с которым осуществляется при помощи API Qt Wayland Compositor. Поверх Zpace выполняется оболочка Cask, реализующая контейнер, охватывающий всё содержимое экрана, а также предоставляющая базовые реализации таких элементов, как верхняя панель, всплывающие диалоги, экранные карты, области уведомлений, dock-панель, ярлыки, интерфейс вызова программ и т.п.

Одна и та же оболочка может применяться для настольных систем, смартфонов и планшетов, без необходимости создания отдельных версий для устройств с разным форм-фактором. При работе на обычных мониторах оболочка функционирует в режиме рабочего стола, c закреплённой сверху панелью, возможностью открытия произвольного числа окон и управлением при помощи мыши. При наличии сенсорного экрана оболочка работает в режиме планшета с вертикальной компоновкой элементов и открытием окон на весь экран или компоновкой бок о бок по аналогии с мозаичными оконными менеджерами. На смартфонах элементы панели и приложения раскрываются на весь экран, как в традиционных мобильных платформах.

Изменения в Nitrux 3.4: