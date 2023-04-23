Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.32

После четырёх с половиной лет разработки опубликован первый выпуск новой стабильной ветки программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.32.0, которая предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Google Photos, Flickr и MediaGoblin. Код проекта написан на языке Vala и распространяется под лицензией LGPLv2.1+.

В новом выпуске: