Доступен Wayland 1.22

После девяти месяцев разработки представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.22. Ветка 1.22 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Композитный сервер Weston, предоставляющий код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, развивается в рамках отдельного цикла разработки.
Основные изменения в протоколе:
- В программный интерфейс wl_surface добавлена поддержка событий wl_surface::preferred_buffer_scale и wl_surface::preferred_buffer_transform, через которые передаётся информация об изменении композитным сервером уровня масштабирования и параметров трансформации для поверхности.
- В программный интерфейс wl_pointer добавлено событие wl_pointer::axis, показывающее физическое направление движения указателя для определения корректного направления прокрутки в виджетах.
- В wayland-server добавлен метод для получения глобального имени и реализована функция wl_client_add_destroy_late_listener.
Изменения в приложениях, окружениях рабочего стола и дистрибутивах, связанные с Wayland:
- В основной состав Wine включена начальная поддержка использования в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. На текущем этапе добавлен драйвер winewayland.drv и компоненты unixlib, а также проведена подготовка к обработке системой сборки файлов с определениями протокола Wayland. В одном из следующих выпусков планируют включить изменения, обеспечивающие вывод в окружении Wayland.
- Продолжено улучшение поддержки Wayland в выпусках KDE Plasma 5.26 и 5.27. Реализована возможность отключения вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши. Улучшено качество масштибирования окон приложений, запускаемых при помощи XWayland. Появилась поддержка плавной прокрутки при наличии мышей с колёсом высокого разрешения. В приложениях для рисования, таких как Krita, появилась возможность отслеживания наклона и вращения пера на планшетах. Добавлена поддержка настройки глобальных горячих клавиш. Обеспечен автоматический выбор уровня масштабирования для экрана.
- Для Xfce подготовлены экспериментальные выпуски панели xfce4-panel и рабочего стола xfdesktop, в которых предложена начальная поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland.
- Пользовательское окружение дистрибутива Tails переведено с X-сервера на использование протокола Wayland.
- В Qt 6.5 добавлен программный интерфейс QNativeInterface::QWaylandApplication для прямого обращения к родным для Wayland объектам, которые используются во внутренних структурах Qt, а также для получения доступа к информации о последних действия пользователя, которая может быть востребована для передачи расширениям протокола Wayland.
- Для операционной системы Haiku подготовлена прослойка для обеспечения совместимости с Wayland, позволяющая запускать тулкиты и приложения, использующие Wayland, в том числе приложения на базе библиотеки GTK.
- В системе 3D-моделирования Blender 3.4 реализована поддержка протокола Wayland, позволяющая напрямую запускать Blender в окружениях на базе Wayland без использования прослойки XWayland.
- Опубликован выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland.
- Доступно пользовательское окружение PaperDE 0.2, использующее Qt и Wayland.
- В Firefox улучшены средства для предоставления доступа к экрану в окружениях на базе протокола Wayland. Устранены проблемы, связанные с плавностью прокрутки содержимого, генерацией события click при нажатии на полосу прокрутки и прокруткой за пределы содержимого в окружениях на базе Wayland.
- Опубликован выпуск экранной оболочки для мобильных устройств Phosh 0.22.0, основанной на технологиях GNOME и использующей композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland.
- Компания Valve продолжает развивать композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland и применяемый в операционной системе SteamOS 3.
- Опубликован выпуск DDX-компонента XWayland 23.1.0, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland.
- Выпуск labwc 0.6, композитного сервера для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland).
- Развивается lxqt-sway, порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland. Кроме того, другой проект LWQt разрабатывает вариант пользовательской оболочки LXQt на базе Wayland.
- Сформирован выпуск композитного сервера Weston 11.0, в котором продолжена работа над инфраструктурой для управления цветом и создана база для будущей поддержки конфигураций с несколькими GPU.
- Продолжено портирование рабочего стола MATE для Wayland.
- Компания System76 разрабатывает новый вариант пользовательского окружения COSMIC, использующий Wayland.
- Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile, Sailfish, webOS Open Source Edition,
Источник: opennet.ru