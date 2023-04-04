Доступен Wayland 1.22

После девяти месяцев разработки представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.22. Ветка 1.22 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Композитный сервер Weston, предоставляющий код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, развивается в рамках отдельного цикла разработки.

Основные изменения в протоколе:

В программный интерфейс wl_surface добавлена поддержка событий wl_surface::preferred_buffer_scale и wl_surface::preferred_buffer_transform, через которые передаётся информация об изменении композитным сервером уровня масштабирования и параметров трансформации для поверхности.

В программный интерфейс wl_pointer добавлено событие wl_pointer::axis, показывающее физическое направление движения указателя для определения корректного направления прокрутки в виджетах.

В wayland-server добавлен метод для получения глобального имени и реализована функция wl_client_add_destroy_late_listener.

Изменения в приложениях, окружениях рабочего стола и дистрибутивах, связанные с Wayland: