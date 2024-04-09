Доступна платформа управления вещательными радиостанциями Rivendell 4.2

Представлен выпуск проекта Rivendell 4.2, развивающего платформу цифровой обработки звука, которую можно использовать для автоматизации работы мультимедийных студий и станций профессионального радиовещания. В состав Rivendell входит набор компонентов, решающий такие задачи как планирование эфирной сетки, упорядочение и ротация композиций, автоматическое включение голоса, экспорт данных для объявления текущей композиции и анонса следующей, ведение подкастов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Основные возможности платформы:

Управление через простой графический интерфейс пользователя.

Автоматическое получение радиопрограмм через web, ftp или спутниковый канал.

Автоматическая генерация подкастов.

Экспорт данных о текущей и следующей композициях в кодировщики потока и RDS (Radio Data System).

Прямое взаимодействие с программным обеспечением для планирования трафика и построения вещательной сетки.

Манипуляции с ритмом воспроизведения без изменения тональности.

Интеграция с оборудованием Axia, а также с некоторыми другими коммутаторами и маршрутизаторами.

Поддержка звуковых адаптеров AudioScience.

Базовые компоненты: