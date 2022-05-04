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Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК

Опубликована неофициальная сборка операционной системы Steam OS 3, адаптированная для установки на обычные компьютеры. Компания Valve использует Steam OS 3 на игровых приставках Steam Deck и изначально обещала подготовить сборки для обычного оборудования, но публикация официальных сборок Steam OS 3 для устройств, отличных от Steam Deck, затянулась. Энтузиасты взяли инициативу в свои руки и не дожидаясь Valve самостоятельно адаптировали доступные для Steam Deck recovery-образы для установки на обычное оборудование.

После первой загрузки пользователю предлагается специфичный для Steam Deck интерфейс начальной настройки (SteamOS OOBE, Out of Box Experience), через который можно настроить сетевое соединение и подключиться к своей учётной записи в Steam. Через меню «Switch to desktop» в секции «Power» можно запустить полноценный рабочий стол KDE Plasma.

Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК

В предложенной тестовой сборке работает интерфейс начальной настройки, базовый интерфейс Deck UI, переключение в режим рабочего стола KDE с темой оформления Vapor, настройки ограничения энергопотребления (TDP, Thermal Design Power) и FPS, упреждающее кэширование шейдеров, установка пакетов из зеркал pacman-репозиториев SteamDeck, Bluetooth. Для систем с GPU AMD поддерживается технология AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), позволяющая снизить потери качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением.

Поставляемые в составе пакеты по возможности оставлены без изменений. Из отличий от оригинальных сборок Steam OS 3 отмечается включение в состав дополнительных приложений, таких как мультимедийный проигрыватель VLC, Chromium и текстовый редактор KWrite. Помимо штатного для Steam OS 3 пакета с ядром Linux предлагается альтернативное ядро Linux 5.16 из репозиториев Arch Linux, которое можно использовать в случае проблем с загрузкой.

Полноценная поддержка пока обеспечена только для систем с GPU AMD, поддерживающих API Vulkan и VDPAU. Для работы на системах с GPU Intel требуется после начальной загрузки откатиться на прошлые версии композитного сервера Gamescope и драйверов MESA. Для систем с GPU NVIDIA необходимо загрузить сборку с флагом nomodeset=1, отключить запуск сеанса Steam Deck (убрать файл /etc/sddm.conf.d/autologin.conf) и установить проприетарные драйверы NVIDIA.

Основные особенности SteamOS 3:

  • Использование пакетной базы Arch Linux.
  • По умолчанию корневая ФС доступна только на чтение.
  • Атомарный механизм установки обновлений — присутствует два дисковых раздела, один активный, а другой — нет, новая версия системы в форме готового образа целиком загружается в неактивный раздел, и он помечается активным. В случае сбоя можно откатиться на старую версию.
  • Предусмотрен режим разработчика, в котором корневой раздел переводится в режим записи и предоставляет возможность модификации системы и установки дополнительных пакетов при помощи штатного для Arch Linux пакетного менеджера «pacman».
  • Поддержка пакетов Flatpak.
  • Задействован мультимедийный сервер PipeWire.
  • Графический стек основан на свежей версии Mesa.
  • Для запуска Windows-игр применяется Proton, который основан на кодовых базах проектов Wine, DXVK и VKD3D-PROTON.
  • Для ускорения запуска игр применяется композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland, предоставляющий виртуальный экран и способный работать поверх других десктоп-окружений.
  • В основной состав помимо специализированного интерфейса Steam входит рабочий стол KDE Plasma для выполнения задач, не связанных с играми. Имеется возможность быстрого переключения между специализированным интерфейсом Steam и рабочим столом KDE.

Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК


Источник: opennet.ru

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