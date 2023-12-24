fheroes2 1.0.11: замки и объекты в редакторе, сохранение карт, новые возможности режима «Битва», улучшения ИИ в бою

Здравствуйте, преданные любители Героев Меча и Магии!

Открытый игровой движок fheroes2 сегодня обновился до версии 1.0.11 и мы хотели бы рассказать Вам о том, какие изменения произошли с прошлого обновления.

Прежде всего изменения коснулись редактора карт, над которым сейчас трудятся основные силы нашей команды. В редакторе была реализована возможность помещать города на карту приключений. Помимо общей логики для этого мы создали специальное диалоговое окно, в котором пользователь сможет легко выбрать тип и принадлежность города, вместо неудобного и мелкого списка в оригинальном редакторе.

Вдобавок к этому в редакторе появилась возможность размещать морские объекты. Это потребовало значительных изменений в коде движка, зато добавление прочих объектов теперь не составит труда. И самое главное, в редакторе была реализована возможность сохранять и загружать карты. Нашей командой был разработан принципиально новый формат карт, который будет включать в себя все новшества грядущих обновлений.

(Редактор пока ещё не доступен пользователям.)

Также в этом обновлении Вы встретите некоторые исправления игрового процесса и интерфейса, что сделают еще более приятной Вашу игру с fheroes2. Было расширено окно выбора сложности кампании, в котором для некоторых языков не помещался текст.

Анимация телепортации героев ИИ или их исчезновения была адаптирована под выбранную скорость передвижения. Теперь передвижение противников через водовороты и телепорты будет проходить быстрее .

В этом обновлении мы немного поработали над режимом "Битва". В нем было исправлено множество ошибок, а также появились новые возможности. Теперь выбранные настройки сохраняются между битвами, и Вам не нужно каждый раз распределять существ и навыки. Также была добавлена кнопка сброса всех настроек, чтобы Вам было проще начать новую битву. Генерация самого поля битвы теперь включает в себя все возможные виды территорий.

ИИ в бою теперь пользуется более изощренными приемами. Теперь Ваши соперники будут намного эффективнее располагать существ при атаке. Например, вражеские существа будут стараться атаковать Ваши войска таким образом, чтобы вместе с этим воспрепятствовать стрелку совершать дистанционные атаки. Кроме этого, была улучшена логика защиты стрелков, которой ИИ часто пользовался не очень оптимально. Теперь в случае выполнения определенных условий ИИ будет окружать своих стрелков и держать оборону, пока они расстреливают войска противника.

Параллельно с работой над ключевыми возможностями движка при помощи волонтеров из нашего сообщества были исправлены и дополнены переводы на все поддерживаемые языки.

В общей сложности с предыдущего обновления было закрыто свыше 30 тем с ошибками и улучшениями движка.

Спасибо всем, кто поддерживает наш коллектив и наш проект! Мы надеемся, что наш движок с каждым новым обновлением дарит Вам ещё более незабываемые эмоции и удовольствие от игры в культовых Героев Меча и Магии 2.

Команда fheroes2 поздравляет всех Вас с наступающими праздниками и желает всего наилучшего в наступающем новом году.

Руководство по установке.

Помочь с осуществлением будущих улучшений игры можно подпиской на Boosty или Patreon.

Источник: linux.org.ru