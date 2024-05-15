Доступен Firefox 126. Из интересных новшеств — поддержка сжатия zstd, каталанский язык, увеличение доли кода на Rust, начало поддержки прекращения Theora, ужесточение требований к старым дополнениям и многое другое.
В этой версии:
- Функция «Копировать ссылку без параметров отслеживания» научилась удалять параметры из вложенных ссылок. Кроме того число известных параметров, используемых для отслеживания, которые распознаёт и вырезает Firefox, превысило 300.
- Реализована поддержка Content-encoding: zstd. Этот алгоритм сжатия более эффективен, чем brotli и gzip. Кроме того, распаковка сжатых данных теперь производится вне основного потока, что ускоряет загрузку страниц.
- На страницу about:support добавлены сведения о наличии на компьютере системы DLP (ПО для предотвращения утечек информации).
- Встроенный переводчик обзавёлся поддержкой каталанского языка.
- Компонент, отправляющий сведения о сбоях, переписан на Rust. Среди причин называется качество кода, который, хоть и достаточно хорош, но его было страшно поддерживать (в частности, там были отдельные реализации графического интерфейса для Windows, Linux и macOS, блоб, и всё это было склеено связующим кодом без какого-либо покрытия тестами). Поэтому, несмотря на то, что в планах было множество новых функций и улучшений, компонент долгое время не развивался.
- Firefox теперь более охотно использует IPv6.
- Исправлена ошибка, вызывавшая заметную задержку при открытии сайтов в ситуации, когда одновременно было настроено использование WPAD и DoH.
- Из-за проблем с производительностью временно отключено добавленное в прошлом выпуске предложение перейти по ссылке из буфера обмена при установке фокуса на адресную строку.
- Запрещено открытие сайтов с использованием портов 4190 и 6679 (полный список запрещённых портов).
- Началась работа по прекращению поддержки кодека Theora. На начальной стадии разработчики оценят его востребованность с помощью данных телеметрии, по предварительным данным лишь 0,09% медиаконтента в Firefox воспроизводится с помошью Theora, а крупные ресурсы (например, Википедия), использовавшие этот кодек, давно перешли на более эффективные кодеки.
- Это последняя версия, куда можно установить старые дополнения, авторы которых не переподписали их. Начиная с Firefox 127, все дополнения, созданные до апреля 2019, должны быть переподписаны новым сертификатом (сертификат, применявшийся до 2019 года, использовал алгоритмы, которые уже не являются достаточно надёжными):
- Если дополнение создано после апреля 2019 года, то оно уже подписано надёжным сертификатом и ничего делать не нужно.
- Дополнения, размещённые в официальном каталоге будут переподписаны автоматически, поэтому с ними тоже не нужно ничего делать.
- Если дополнение создано после апреля 2019 и отсутствует в официальном каталоге дополнений (например, распространяется через свой собственный сайт), то его автор должен самостоятельно переподписать своё дополнение.
- Уже установленные дополнения продолжат работать в любом случае, даже если они не переподписаны, но установить такое дополнение с нуля будет невозможно.
- Поисковые запросы пользователей из США будут подвергнуты анализу. Например, если пользователь искал «Отели в Барселоне», то браузер увеличит на единицу счётчик «путешествия» (всего браузер распознает 20 разных тем (animals, arts, autos, business, career, education, fashion, finance, food, government, health, hobbies, home, inconclusive, news, real estate, society, sports, tech, travel). Накопленные данные будут отправляться через телеметрию. Разработчики отдельно подчёркивают, что не будут знать ни содержимое поисковых запросов (только общую тему, например, «1 запрос про путешествия, 3 запроса про животных, 100 запросов про правительство»), ни иметь возможности связать эти данные с IP-адресами (для анонимизации используется OHTTP).
- macOS: на системах с процессором Apple M3 включено аппаратное ускорение декодирования AV1.
- Windows:
- При нажатии в настройках браузера кнопки «Сделать браузером по умолчанию» Firefox теперь не только открывает настройки Windows, но и показывает уведомление, объясняющее, какие кнопки нужно нажать.
- Началась сборка официальных пакетов MSIX для архитектуры ARM64.
- CSS: Реализована поддержка свойства zoom, которое впервые появилось в IE 6 (увеличение или уменьшение размера элемента и его содержимого). Firefox оставался единственным крупным браузером, не поддерживавшим это свойство.
- API:
- Реализована поддержка IDBFactory.databases.
- Появилась поддержка IDBTransaction.durability.
- Добавлена поддержка URL.parse() (в отличие от конструктора URL, который возвращает ошибку при неудачном парсинге, этот метод возвращает null).
- Реализована поддержка API Screen Wake Lock (позволяет веб-приложению отключить гашение монитора, что полезно, например, для приложений, при использовании которых пользователь не взаимодействует с элементами ввода, например, приложений-навигаторов).
- Все свойства и методы RTCIceCandidate теперь поддерживаются и соответствуют спецификации (за исключением свойств relayProtocol и url, которые не реализованы).
- Для чтения стали доступны свойства candidate, sdpMid, sdpMLineIndex, usernameFragment,
- Стали доступны свойства foundation, component, priority, address, protocol, port, type, tcpType, relatedAddress, relatedPort, usernameFragment.
- Появилось свойство Element.currentCSSZoom.
- DOM:
- Включена возможность определять состояния для кастомных элементов и сопоставлять их с помощью селекторов CSS. Кастомные состояния представлены в виде идентификаторов, которые можно добавлять или удалять из свойства ElementInternals.states (CustomStateSet). Псевдокласс :state() принимает идентификатор в качестве аргумента и сопоставляет кастомные элементы, если идентификатор присутствует в их наборе состояний.
- Добавлена поддержка свойства Selection.direction (указывает направление диапазона).
- Из HTMLMarqueeElement удалены события bounce, finish и start.
- Инструменты разработчика: Добавлена настройка, позволяющая отключить разделённую консоль.
Источник: linux.org.ru