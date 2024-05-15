Доступен Firefox 126. Из интересных новшеств — поддержка сжатия zstd, каталанский язык, увеличение доли кода на Rust, начало поддержки прекращения Theora, ужесточение требований к старым дополнениям и многое другое.

В этой версии:

Источник: linux.org.ru