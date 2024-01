Haier заставил разработчика плагинов для Home Assistant убрать их из публичного доступа

Крупный производитель бытовой техники Haier направил уведомление о лишении лицензии разработчику программного обеспечения за создание плагинов Home Assistant для бытовой техники компании и их публикацию на GitHub.

Haier – транснациональная корпорация по производству бытовой техники и потребительской электроники, продающая широкий ассортимент продукции под брендами General Electric Appliances, Hotpoint, Hoover, Fisher & Paykel и Candy.

Немецкий разработчик программного обеспечения Андре Баше, заявил, что получил юридическую угрозу с требованием немедленно удалить его плагины с платформы GitHub.

Home Assistant – это платформа домашней автоматизации с открытым исходным кодом, позволяющая пользователям контролировать и автоматизировать устройства «умного дома» с помощью централизованного интерфейса. Плагины Андре Баше для Home Assistant позволяют пользователям управлять кондиционерами, очистителями, посудомоечными машинами, индукционными плитами, духовками, холодильниками, стиральными и сушильными машинами Haier, Candy и Hoover.

Согласно уведомлению, опубликованному владельцем репозитория, Haier утверждает, что эти плагины наносят фирме значительный финансовый ущерб и нарушают законы об авторском праве, требуя от разработчика удалить их, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств.

We are writing to inform you that we have discovered two Home Assistant integration plug-ins developed by you (https://github.com/Andre0512/hon and https://github.com/Andre0512/pyhOn) that are in violation of our terms of service," reads the notice from Haier Europe Security and Governance Department.

Specifically, the plug-ins are using our services in an unauthorized manner, which is causing significant economic harm to our Company.

We take the protection of our intellectual property very seriously and demand that you immediately cease and desist all illegal activities related to the development and distribution of these plug-ins.

Юридические угрозы Haier напугали разработчика, и он объявил, что проект будет удален в ближайшие пару дней. Тем временем эта ситуация вызвала ответную реакцию сообщества на действия Haier: пользователи призывают потребителей бойкотировать Haier, считая подход компании чрезмерно агрессивным. На данный момент репозитории плагинов для Haier были форкнуты 228 раз, причем многие из них – после появления новостей о юридических угрозах.

Источник: linux.org.ru