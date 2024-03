ИИ написал блюзовую композицию, которую трудно отличить от настоящей — музыканта она не впечатлила

Музыкальная модель искусственного интеллекта Suno создала композицию под названием Soul Of The Machine («Душа машины») в блюзовом жанре. Она содержит вокальную партию, нехитрую аранжировку и звучит достаточно правдоподобно, но знакомый с музыкальной сценой журналист The Verge упрекнул ИИ в бездушности. Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

