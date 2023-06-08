Intel опубликовал открытый моноширинный шрифт One Mono

Компания Intel опубликовала открытый моноширинный шрифт One Mono, предназначенный для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web. Для загрузки подготовлены файлы в форматах TrueType (TTF), OpenType (OTF), UFO (исходные файлы), WOFF и WOFF2, подходящие для загрузки в редакторах кода, таких как VSCode и Sublime Text, а также для использования в Web.

Шрифт подготовлен при участии группы слабовидящих разработчиков и нацелен на предоставление наилучшей разборчивости символов и снижение усталости и перенапряжения глаз в процессе работы с кодом. Символы и глифы спроектированы для максимального акцентирования различий между похожими символами, такими как «l», «L» и «1», а также усиления отличия символов в верхнем и нижнем регистре (по сравнению с другими шрифтами высота заглавных и строчных букв отличается сильнее). В шрифте также увеличены используемые при программировании служебные символы, такие как косая черта, фигурные, квадратные и круглые скобки. В буквах более ярко выражены скруглённые области, такие как дуги в буквах «d» и «b».

Наилучшая читаемость в предложенном шрифте наблюдается при размерах от 9 пикселей при отображении на экране и 7 пикселей при выводе на печать. Шрифт позиционируется как многоязычный, включает 684 глифа и поддерживает более 200 языков на основе латиницы (кириллица пока не поддерживается). Доступно 4 варианта толщины символов (Light, Regular, Medium, и Bold) и поддержка наклонного начертания. В наборе обеспечена поддержка таких расширений OpenType, как контекстно применяемое приподнятое двоеточие, корректировка отображения символов в зависимости от выбранного языка, разные формы верхнего и нижнего индексов, альтернативные стили и отображение дробей.