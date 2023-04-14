Изменение политики товарных знаков Rust Foundation

Организация Rust Foundation опубликовала форму обратной связи для рецензирования новой политики товарных знаков, связанных с языком Rust и пакетным менеджером Cargo. По окончании опроса, который продлится до 16 апреля, Rust Foundation опубликует финальную версию новой политики организации.

Организация Rust Foundation курирует связанную с языком Rust экосистему, поддерживает основных мэйнтейтнеров, занимающихся разработкой и принятием решений, а также отвечает за организацию финансирования проекта. Организация Rust Foundation была основана в 2021 году усилиями AWS, Microsoft, Google, Mozilla и Huawei в форме автономной некоммерческой организации. В Rust Foundation были переданы все торговые марки и активы инфраструктуры языка программирования Rust, разрабатываемого Mozilla с 2015 года.

Краткая сводка по новой политике товарных знаков:

При сомнениях в соблюдении новой политики разработчикам рекомендуется использовать сокращение RS вместо Rust для обозначения того, что проект основан на Rust, совместим с Rust и имеет отношение к Rust. Например, crate-пакеты рекомендовано именовать «имя-rs» вместо «rust-имя».

Продажа товаров — без прямого одобрения использование имени и логотипа Rust запрещено для продажи или рекламы товаров с целью получения выгоды. Например, запрещено продажа наклеек с логотипом Rust для получения личной выгоды.

Демонстрация поддержки проекта — осуществление поддержки на персональном сайте или в блоге с использованием имени и логотипа Rust разрешено только при учёте всех требований, указанных в новой политике.

Имя Rust разрешено использовать в заголовках статей, книг и обучающих материалов, при явном указании, что проект Rust и организация Rust Foundation не вовлечены в создание и рецензирование содержимого.

Использование имени и логотипа Rust запрещено в качестве средств персонализации в корпоративных социальных сетях.

Использование логотипа Rust запрещено при какой-либо модификации самого логотипа помимо ‘масштабирования’; в будущем организация будет самостоятельно публиковать новые версии логотипа с учётом текущих общественных движений (таких, как LGBTQIA+ Pride Month, Black Lives Matter и т.д.)

‘Ferris’ (краб, талисман проекта) не принадлежит организации и организация не в праве ограничивать в использовании данного товарного знака.

На конференциях и мероприятиях, связанных с языком Rust и другими продуктами организации, должно быть запрещено ношение огнестрельного оружия, должны учитываться местные санитарные ограничения и использоваться ясные нормы поведения (robust CoC).

Источник: opennet.ru