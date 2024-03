Компания Nintendo подала в суд иск против разработчиков эмулятора Yuzu

Компания Nintendo инициировала судебный иск против компании Tropic Haze LLC, курирующей разработку открытого проекта Yuzu, развивающего эмулятор игровой приставки Nintendo Switch. Nintendo требует выплаты компенсации ущерба, нанесённого в результате запуска пиратских игр с использованием эмулятора, и судебного запрета на разработку, продвижение и распространение эмулятора Yuzu, позволяющего запускать игры вне устройств Nintendo Switch.

В приставках Nintendo для предотвращения запуска пиратских копий игр и защиты от копирования игр применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для своих приставок и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования игр разрешают запуск исключительно только на своей игровой консоли и запрещают использование неавторизированных устройств.

По мнению юристов Nintendo, использование эмулятора приводит к незаконному обходу методов технической защиты доступа к содержимому, являющемуся объектом авторского права. Для запуска игры в эмуляторе Yuzu требуется наличие ключей для расшифровки файлов игры. Несмотря на то, что извлечение ключей для расшифровки игр ложится на пользователей и производится с использованием сторонних инструментов, сам факт расшифровки на стороне эмулятора воспринимается Nintendo как незаконный обход технических мер защиты. Даже если пользователь использует ключи, извлечённые из собственной купленной копии, это нарушает условия использования, запрещающие создание копий для запуска на других платформах.

Nintendo также заявляет, что распространение эмулятора создаёт благотворную среду для распространения пиратских копий, так как эмулятор позволяет запускать игры не только на приставке, но и на любых компьютерах. Yuzu рассматривается как инструмент, превращающий обычные компьютеры в средство для массового нарушения интеллектуальной собственности Nintendo и продуктов, защищённых авторским правом.

В иске упоминается, что один из разработчиков Yuzu публично упоминал о том, что большинство пользователей эмулятора, используют пиратские ключи, а на сайте Yuzu имеются инструкции по извлечению ключей (prod.keys) со своих приставок и приводятся ссылки на инструменты для получения ключей и несанкционированного копирования игр для запуска на другом устройстве. В руководстве к Yuzu также упоминается, что для корректной работы игр необходимы системные файлы, скопированные со взломанной приставки Nintendo Switch.

Этими примерами Nintendo показывает, что разработчики Yuzu изначально были осведомлены об использовании их программы для обхода защиты и их деятельность может рассматриваться как способствование пиратству. Более того, Nintendo готова доказать, что разработчики Yuzu нарушили закон DMCA, в процессе работы над эмулятором получая ключи со взломанной приставки и копируя игры для запуска в эмуляторе.

В качестве примера недополученной из-за Yuzu прибыли приводится игра «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», пиратская копия которой стала доступна за полторы недели до официального релиза для Nintendo Switch и была загружена более миллиона раз. В 20% ссылок на пиратские загрузки этой игры явно упоминался запуск в эмуляторе. То, что разработчики Yuzu получили выгоду от появления пиратских копий, свидетельствует скачкообразный рост участников, поддержавших Yuzu в Patreon в момент появления пиратской копии, так как участникам в Patreon предоставляется возможность доступа к ранним сборкам новых версий Yuzu.

Летом прошлого года компания Nintendo уже добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam под предлогом нарушения в проекте действующего в США Законе об авторском праве в цифровую эпоху. Основанием для удаления послужило то, что в составе кодовой базы Dolphin поставлялся ключ шифрования данных для приставок Nintendo Wii, попавший в открытый доступ после утечки информации в 2008 году. До этого после жалобы Nintendo были заблокированы репозитории Lockpick и Lockpick_RCM на GitHub, в которых велась разработка утилит для извлечения ключей и компонентов операционной системы из игровых приставок Nintendo Switch. В отличие от Dolphin и Lockpick проект Yuzu не распространяет ключи и не занимается их извлечением, но требует их для запуска игр и предоставляет инструкции со ссылками на инструменты для извлечения ключей.



Источник: opennet.ru