«Конец близок»: экшен-платформер Dead Cells отправят на пенсию после выхода 35-го обновления и пяти лет поддержки

Студии Motion Twin и Evil Empire сообщили, что следующее обновление для экшен-платформера с элементами роглайта Dead Cells станет последним. После выпуска 35-го апдейта The End is Near («Конец близок») разработчики планируют переключить своё внимание на другие проекты. Источник изображения: Motion Twin

Источник: 3dnews.ru