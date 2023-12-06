Meta* и IBM собирают суперкоманду по искусственному интеллекту с открытым исходным кодом

Развитие моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом только что получило серьезный импульс с запуском AI Alliance, суперкоманды, состоящей из компаний, разработчиков, ученых и академиков, возглавляемой Meta* и IBM, владельцами Red Hat.

В то время как правительства во всем мире бьются над способами регулирования ИИ, чтобы гарантировать, что развитие будет безопасным, ответственным и не приведет к каким-либо научно-фантастическим сценариям конца света, недавно объявленный Альянс ИИ стремится предложить отраслевой ответ.

Альянс ИИ заявляет, что он «направлен на развитие открытого сообщества и предоставление разработчикам и исследователям возможности ускорять инновации в области ИИ, обеспечивая при этом научную строгость, доверие, безопасность, защищенность, разнообразие и экономическую конкурентоспособность».

Модели ИИ с открытым исходным кодом имеют явное преимущество перед частными моделями, лежащими в основе таких моделей, как ChatGPT OpenAI и Bard от Google. Любой может внести свой вклад, что помогает ускорить разработку, а поскольку код находится в свободном доступе, каждый может проверить его в любое время.

Альянс ИИ также планирует создать новые образовательные ресурсы, которые помогут пользователям, отрасли и политикам лучше понять нюансы, преимущества и потенциальные опасности ИИ по мере продолжения его развития.

К IBM и Meta* присоединилось более 50 партнеров, среди которых The Linux Foundation, Intel, AMD, Red Hat, NASA, CERN, Dell, Stability AI, National Science Foundation и многие другие.

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Источник: linux.org.ru