Microsoft хочет принести Xbox на каждый экран, включая конкурирующие платформы

Множество заявлений, которые за последний день сделали сотрудники игрового подразделения Microsoft, сами по себе не носят сенсационного характера. Но все вместе они указывают на обновлённую стратегию: Xbox превращается в нечто большее, чем просто консоль. Источник изображения: Jonathan Kemper / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru