Митчелл Бейкер ушла с поста руководителя Mozilla Corporation

Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) объявила об уходе с поста руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, который она занимала с 2020 года. С поста CEO Митчелл вернётся на должность председателя совета директоров Mozilla Corporation (Executive Chairwoman), которую она занимала много лет до избрания руководителем. Причиной ухода называется желание разделить руководство бизнесом и миссией Mozilla. Работа нового CEO будет сосредоточена на продвижении успешных продуктов, соответствующих миссии Mozilla, и создании платформ, ускоряющих развитие.

Митчелл работает в команде Mozilla 25 лет, ещё со времён Netscape Communications, и в своё время возглавляла подразделение Netscape, координирующее открытый проект Mozilla, а после увольнения из Netscape продолжила работу как волонтёр и основала Mozilla Foundation. Митчелл также является автором лицензии Mozilla Public License и лидером Mozilla Foundation.

До конца года пост CEO займёт Лаура Чемберс (Laura Chambers), входящая в ревизионную комиссию и совет директоров. До перехода в Mozilla Лаура руководила стартапом Willow Innovations, продвигающего первый в мире бесшумный молокоотсос, носимый в бюстгальтере. До управления стартапом Лаура занимала руководящие должности в компаниях Airbnb, eBay, PayPal и Skype.



Источник: opennet.ru