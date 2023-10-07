Новый проект Bottles Next

Разработчики интерфейса для Wine «Bottles» анонсировали новый проект. В рамках Bottles Next будет существенная переработка, в то же время в Bottles будут исправления ошибок и немного добавления функций.
Основные изменения:
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Bottles Next будет доступен не только для Linux, но и для MacOS
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GUI для MacOS будет использовать Electron и VueJS 3, для Linux будет использовать GTK4 и libadwaita
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Два режима интерфейса: Next и Classic — для новичков и «профессионалов» соответственно
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Добавление родительского контроля
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Адаптация интерфейса Bottles Next под SteamDeck
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Переход кодовой базы Bottles Next с Python для Go
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Добавление облачных функций
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Архитектура Server-Client-Agent
Дата выхода проекта неизвестна
Источник: linux.org.ru