Новый проект Bottles Next

Разработчики интерфейса для Wine «Bottles» анонсировали новый проект. В рамках Bottles Next будет существенная переработка, в то же время в Bottles будут исправления ошибок и немного добавления функций.

Основные изменения:

Bottles Next будет доступен не только для Linux, но и для MacOS

GUI для MacOS будет использовать Electron и VueJS 3, для Linux будет использовать GTK4 и libadwaita

Два режима интерфейса: Next и Classic — для новичков и «профессионалов» соответственно

Добавление родительского контроля

Адаптация интерфейса Bottles Next под SteamDeck

Переход кодовой базы Bottles Next с Python для Go

Добавление облачных функций

Архитектура Server-Client-Agent

Дата выхода проекта неизвестна

Источник: linux.org.ru