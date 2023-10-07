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Новый проект Bottles Next

Разработчики интерфейса для Wine «Bottles» анонсировали новый проект. В рамках Bottles Next будет существенная переработка, в то же время в Bottles будут исправления ошибок и немного добавления функций.

Основные изменения:

  • Bottles Next будет доступен не только для Linux, но и для MacOS

  • GUI для MacOS будет использовать Electron и VueJS 3, для Linux будет использовать GTK4 и libadwaita

  • Два режима интерфейса: Next и Classic — для новичков и «профессионалов» соответственно

  • Добавление родительского контроля

  • Адаптация интерфейса Bottles Next под SteamDeck

  • Переход кодовой базы Bottles Next с Python для Go

  • Добавление облачных функций

  • Архитектура Server-Client-Agent

Дата выхода проекта неизвестна

Источник: linux.org.ru

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