Обновление сломало панель задач в Windows 11 и создало другие проблемы

Ранее в этом месяце Microsoft выпустила обновление безопасности KB5032190 для актуальных версий операционной системы Windows 11. Этот пакет устраняет ряд известных проблем, но также приносит новые. Судя по многочисленным сообщениям пользователей на тематических форумах, установка KB5032190 может приводить к исчезновению ярлыков с панели задач или их некорректной работе, замедлению анимации виртуальных рабочих столов или циклической перезагрузке компьютера. Источник изображения: windowslatest.com

Источник: 3dnews.ru