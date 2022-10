Обновление установочных сборок Void Linux

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы год назад. Кроме появления актуальных загрузочных образов на основе более свежего среза системы обновление сборок функциональных изменений не несёт и их использование имеет смысл только для новых установок (в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности).

Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочим столом Xfce и базовая консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3, RaspberryPi (ARMv6) и Raspberry Pi. В отличие от прошлых выпусков новые сборки для Raspberry Pi теперь объединены в универсальные образы для плат Raspberry Pi на базе архитектур armv6l (1 A, 1 B, 1 A+, 1 B+, Zero, Zero W, Zero WH), armv7l (2 B) и aarch64 (3 B, 3 A+, 3 B+, Zero 2W, 4 B, 400).

Дистрибутив применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit. Для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.



