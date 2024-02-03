Отчётность азиатских компаний на следующей неделе будет определять динамику фондового рынка

Довольно плотная с точки зрения публикации квартальных отчётов западными техногигантами пятница ещё не ставит точку в череде выхода финансовой статистики, поскольку на следующей неделе будут отчитываться крупные азиатские эмитенты типа Alibaba, SoftBank и SMIC. Во многом опубликованные ими отчёты будут определять дальнейшую динамику фондового рынка в целом. Источник изображения: SMIC

Источник: 3dnews.ru