Спустя четыре года после первого релиза, проект PiKVM рад представить релиз 3.333 с кодовым именем It will (not) pass.
PiKVM – это проект, объединяющий в себе софт и инструкции, которые позволяют превратить Raspberry Pi в полностью функциональный KVM-over-IP. Это устройство подключается к HDMI- и USB-портам сервера или рабочей станции, и позволяет удаленно управлять ими по сети, независимо от операционной системы. Можно включать и выключать хост, настроить BIOS и даже полностью переостановить OS с помощью эмулятора CD-ROM или флеш-драйва. Вся функциональность доступна через веб-интерфейс, не требующий никаких дополнительных плагинов и апплетов, и реализованный только средствами HTML5.
Список самых важных изменений:
- Режим передачи видео через WebRTC/H.264 получил значительный прирост производительности, и теперь используется по умолчанию. Для 1080p задержка составляет около 150ms при стабильных 30fps. Режим MJPEG, по-прежнему доступный в качестве фаллбека, так же был сильно ускорен.
- Добавлена возможность копирования текста с экрана с помощью распознавания изображений.
- Добавлена двухфакторная аутентификация на базе TOTP.
- Эмулятор виртуальных флешек теперь поддерживает режим записи на образы со стороны хоста. Добавлена поддержка NFS для организации централизованного хранилища образов систем.
- Добавлена утилита для настройки EDID, облегчающая тюнинг основных параметров эмулятора дисплея (разрешений и аудио).
- Добавлена экспериментальная возможность динамического конфигурирования USB-эмулятора, позволяющая включать и выключать составляющие гаджеты, такие как клавиатура, мыши, сеть по USB и другие.
- Полностью переписаны и улучшены пошаговые инструкции для DIY-сборок: для Raspberry Pi 2-3 и Pi 4. Поддержка Raspberry Pi 5 пока не планируется из-за отсутствия у аппаратных енкодеров видео.
- Представлен новый HID-эмулятор на базе Raspberry Pico для замены устаревшему на Arduino. В дополнение к USB, теперь поддерживается PS/2 клавиатура и мышь.
- Добавлены новые GPIO-модули для интеграции со свичами, чтобы реализовать многопортовый KVM over IP.
- Патчи от PiKVM, улучшающие работу виртуальных HID-устройств и Mass Storage, были приняты в ядро Linux. Само ядро в дистрибутиве PiKVM обновлено до ветки 6.6.x.
- Фирменные устройства PiKVM V3 и PiKVM V4 получили поддержку захвата и передачи аудио с хоста в формате OPUS.
- PiKVM V4 Plus получил поддержку проброса HDMI видео через устройство, и теперь может включаться в разрыв между монитором и хостом, не мешая локальной работе.
Источник: linux.org.ru