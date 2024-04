Спустя четыре года после первого релиза, проект PiKVM рад представить релиз 3.333 с кодовым именем It will (not) pass.

PiKVM – это проект, объединяющий в себе софт и инструкции, которые позволяют превратить Raspberry Pi в полностью функциональный KVM-over-IP. Это устройство подключается к HDMI- и USB-портам сервера или рабочей станции, и позволяет удаленно управлять ими по сети, независимо от операционной системы. Можно включать и выключать хост, настроить BIOS и даже полностью переостановить OS с помощью эмулятора CD-ROM или флеш-драйва. Вся функциональность доступна через веб-интерфейс, не требующий никаких дополнительных плагинов и апплетов, и реализованный только средствами HTML5.

Список самых важных изменений:

Режим передачи видео через WebRTC/H.264 получил значительный прирост производительности, и теперь используется по умолчанию. Для 1080p задержка составляет около 150ms при стабильных 30fps. Режим MJPEG, по-прежнему доступный в качестве фаллбека, так же был сильно ускорен.

Добавлена возможность копирования текста с экрана с помощью распознавания изображений.

Добавлена двухфакторная аутентификация на базе TOTP.

Эмулятор виртуальных флешек теперь поддерживает режим записи на образы со стороны хоста. Добавлена поддержка NFS для организации централизованного хранилища образов систем.

Добавлена утилита для настройки EDID, облегчающая тюнинг основных параметров эмулятора дисплея (разрешений и аудио).

Добавлена экспериментальная возможность динамического конфигурирования USB-эмулятора, позволяющая включать и выключать составляющие гаджеты, такие как клавиатура, мыши, сеть по USB и другие.

Полностью переписаны и улучшены пошаговые инструкции для DIY-сборок: для Raspberry Pi 2-3 и Pi 4. Поддержка Raspberry Pi 5 пока не планируется из-за отсутствия у аппаратных енкодеров видео.

Представлен новый HID-эмулятор на базе Raspberry Pico для замены устаревшему на Arduino. В дополнение к USB, теперь поддерживается PS/2 клавиатура и мышь.

Добавлены новые GPIO-модули для интеграции со свичами, чтобы реализовать многопортовый KVM over IP.

Патчи от PiKVM, улучшающие работу виртуальных HID-устройств и Mass Storage, были приняты в ядро Linux. Само ядро в дистрибутиве PiKVM обновлено до ветки 6.6.x.

Фирменные устройства PiKVM V3 и PiKVM V4 получили поддержку захвата и передачи аудио с хоста в формате OPUS.

PiKVM V4 Plus получил поддержку проброса HDMI видео через устройство, и теперь может включаться в разрыв между монитором и хостом, не мешая локальной работе.

