Поддержка ThinkPad X201 удалена из Libreboot

Сборки также были удалены из rsync, а логика сборки удалена из lbmk. Было обнаружено, что на этой материнской плате происходит сбой управления вентилятором при использовании обрезанного образа Intel ME. Похоже, эта проблема затрагивает только эти старые машины Arrandale; Проблема была обнаружена на X201, но, вероятно, затрагивает Thinkpad T410 и другие ноутбуки.

Эта проблема не затрагивает новые платформы, а только машины Arrandale/Ibex Peak, такие как ThinkPad X201. В X201 используется Intel ME версии 6. ME версии 7 и выше не выявила никаких проблем при обрезании.

Не рекомендуется использовать Libreboot на этой платформе. Использование coreboot по-прежнему возможно, но для него надо использовать полный образ Intel ME. Поэтому поддержки больше не будет в Libreboot. Политика проекта Libreboot заключается в предоставлении только конфигурации без ME или нейтральной конфигурации ME с использованием me_cleaner .

Рекомендуется просто использовать другую машину. Машины Arrandale теперь считаются сломанными (в контексте основной загрузки) проектом Libreboot, и они не будут поддерживаться Libreboot — если не будет проведено дальнейшее тестирование и эта проблема не будет исправлена. Удаление было сделано срочно из соображений безопасности пользователей.

Источник: linux.org.ru