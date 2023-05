Предварительный выпуск проекта PXP, развивающего расширенный диалект языка PHP

Опубликован первый тестовый выпуск реализации языка программирования PXP, расширяющего PHP поддержкой новых синтаксических конструкций и расширенных возможностей runtime-библиотеки. Написанный на PXP код транслируется в обычные PHP-скрипты, выполняемые при помощи штатного интерпретатора PHP. Так как PXP лишь дополняет PHP, он совместим со всеми существующим PHP-кодом. Из особенностей PXP отмечается расширения системы типов PHP для лучшего представления данных и применения статического анализа, а также поставка расширенной библиотеки классов для упрощения написания безопасного кода.

Первая версия преподносится как начальный экспериментальный прототип, пока не пригодный повсеместного применения и тестирующий реализацию, написанную на PHP и использующую парсер PHP-Parser (первый прототипы пытались разрабатывать на Rust, но потом отказались от этой идеи). Из доступных в первой версии расширенных возможности отмечается только поддержка многострочных замыканий: $name = «Ryan»; $hello = fn (): void { echo «Hello, {$name}!»; }; $hello();

В дальнейшем рассматривается включение в PXP таких возможностей, как сокращённые и блочные варианты выражения «match», условный оператор «return», псевдонимы типов, дженерики, вариативные типы, неизменяемые переменные, сопоставления с образцом и перегрузка операторов.



