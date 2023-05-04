Проект Pulse Browser развивает экспериментальный форк Firefox

Доступен для тестирования новый web-браузер Pulse Browser, построенный на кодовой базе Firefox и экспериментирующий с идеями по повышению удобства работы и построению минималистичного интерфейса. Сборки формируются для платформ Linux, Windows и macOS. Код распространяется под лицензией MPL 2.0.

Браузер примечателен проведением чистки кода от компонентов, связанных со сбором и отправкой телеметрии, и заменой некоторых типовых возможностей на сторонние открытые аналоги. Например, для противодействия отслеживанию перемещений в базовую поставку добавлен блокировщик рекламы uBlock Origin. В состав также включено дополнение QR Code Generator для генерации QR-кодов со ссылкой на сайты и дополнение Tabliss с альтернативной настраиваемой реализацией страницы, показываемой при открытии новой вкладки.

В Pulse Browser применяются оптимизации настроек от проекта Betterfox, нацеленные на повышение конфиденциальности, безопасности и производительности. Отключены дополнительные сервисы, например, Pocket, средства для людей с ограниченными возможностями, Firefox Sync и Firefox View. В интерфейсе задействована боковая панель для быстрого доступа к интересующим пользователя инструментам и разделам, таким как настройки, закладки, история посещений. Под адресной строкой по умолчанию включена панель с наиболее востребованными закладками. Панели сделаны более узкими и занимающими меньше места на экране.