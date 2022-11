Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка

В результате противоречий в сообществе разработчиков игрового движка Urho3D (со взаимными обвинениями в «токсичности»), разработчик 1vanK, имеющий административный доступ к репозиторию и форуму проекта, в одностороннем порядке заявил о смене курса разработки и переориентации на русскоязычное сообщество. C 21 ноября примечания в списке изменений начали публиковаться на русском языке. Выпуск Urho3D 1.9.0 отмечен как последний англоязычный релиз.

В качестве причины изменений называется токсичность англоговорящих участников сообщества и отсутствие желающих присоединиться к разработке (в этом году почти все изменения добавлены сопровождающим). Домен проекта (urho3d.io) продолжает принадлежать прошлому сопровождающему (Wei Tjong), который с 2021 года отстранился от разработки.

Тем временем разработчики экспериментального форка rbfx (Rebel Fork Framework объявили о первом промежуточном релизе, отметив, что основная идея реализована и фреймворк пригоден к использованию. Данный форк продолжает развитие Urho3D, но с некоторыми радикальными изменениями в структуре проекта. Из наиболее значительных изменений в rbfx можно выделить переработанный рендеринг с поддержкой PBR, замена физического движка Bullet на PhysX, переработка подсистемы GUI с использованием Dear ImGUI, удаление привязок к Lua и AngelScript.

Также в ответ на происходящий кризис в сообществе Urho3D, был сформирован более консервативный форк — U3D, основанный на последнем стабильном релизе Urho3D. В ответ сопровождающий Urho3D посоветовал сделать ответвление от более раннего выпуска, так как выразил сомнение в способности автора форка самостоятельно поддерживать развиваемый в новых выпусках Urho3D генератор привязок. Так же он выразил скептицизм в возможности разрабатывать форк на практике, так как до этого автор форка не принимал участия в разработке и публиковал лишь сырые и полуработающие изменения, перекладывая на других доведение их до готовности.

Движок Urho3D подходит для создания 2D и 3D игр, поддерживает работу в Windows, Linux, macOS, Android, iOS и Web, и позволяет создавать игры на языках C++, AngelScript, Lua и C#. Принципы использования движка достаточно близки к Unity, что позволяет быстро освоить применение Urho3D разработчиками, знакомыми с Unity. Поддерживаются такие возможности, как физически корректный рендеринг, симуляция физических процессов и инверсная кинематика. Для отрисовки используется OpenGL или Direct3D9. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией MIT.



