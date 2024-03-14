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Раскрыта дата выхода Venture to the Vile — метроидвании в изменчивом мире от бывших разработчиков GTA и BioShock

Издательство Aniplex и разработчики из канадской студии Cut to Bits, основанной бывшими разработчиками GTA, Assassin’s Creed, Far Cry и BioShock, раскрыли дату выхода своей викторианской метроидвании Venture to the Vile. Источник изображений: Venture to the Vile
Источник: 3dnews.ru

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