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Релиз KDE 6

Релиз KDE 6

После года разработки, сообщество KDE представило новые версии рабочего окружения Plasma 6, набора библиотек Frameworks 6 и набор приложений Gear 24.02.

Основные новшества Plasma 6

  • Эффект «Обзор» был объединён с режимом просмотра рабочих столов сеткой в один новый эффект, обладающий улучшенной поддержкой сенсорного управления.
  • Сеанс Wayland теперь используются по умолчанию.
  • В качестве способа представления списка запущенных приложений в переключателе окон теперь используется «Сетка миниатюр».
  • Переработано приложение «Параметры системы», оно стало удобнее для пользователей и было избавлено от лишней вложенности страниц.
  • В Plasma 6 плавающие панели используются по умолчанию. Вернуться в классический режим можно в меню настроек панели.
  • Панели теперь поддерживают новый режим автоматического сокрытия при котором они будут скрыты, если соприкасаются с окнами.
  • Для выбора файлов и папок теперь используется одиночный щелчок клавишей мыши, а открытие осуществляется двойным щелчком.
  • В сеансах Wayland включена эмуляция щелчка мыши при касании сенсорной панели.
  • Щелчок по полосе прокрутки теперь прокручивает документ к положению, заданному таким щелчком.
  • Прокрутка колеса мыши на рабочем столе более не используется для переключения виртуальных рабочих столов.
  • Возвращён эффект переключения рабочих столов в виде вращающегося куба.
  • Обновлено оформление Breeze, оно получило более современный вид с меньшим количеством рамок и более согласованными отступами между элементами.
  • Представлены новые обои «Алое дерево», подготовленные axo1otl.
  • В сеансах с использованием Wayland теперь частично поддерживается расширенный динамический цветовой диапазон (HDR).

Изменения в KDE Gear

  • Приложения из состава KDE Gear переведены на использование Qt 6, интерфейсы переработаны в соответствии с текущими стандартами KDE.
  • Kdenlive получил новые функции, включая замену звуковой дорожки и видеоряда клипа непосредственно на монтажном столе.
  • В Spectacle улучшено взаимодействие с пользователем и добавлены новые комбинации клавиш для управления записью.
  • Улучшены эмуляторы терминала Konsole и Yakuake, а также приложение-часы KClock.
  • Добавлены порции улучшений в приложения NeoChat и Tokodon.
  • KDE Connect теперь может подключаться к устройствам по Bluetooth и поддерживает mDNS.
  • В PlasmaTube была добавлена ограниченная поддержка видео с Peertube и Piped.
  • В текстовом редакторе Kate улучшена поддержка LSP, теперь она более полная и будет открывать диалоговые окна при запросе сервера.
  • Некоторые образовательные приложения получили обновления и улучшения, включая KHangMan, Kiten, KWordQuiz и Kalzium.

Другие изменения в Plasma 6

  • Поиск в Plasma теперь позволяет настроить порядок выдачи результатов.
  • Улучшена разблокировка экрана отпечатком пальца. Теперь в Plasma 6 разблокировка по отпечатку и паролю поддерживаются одновременно.

Более подробно со всеми нововведениями можно ознакомиться в официальном релизе на сайте проекта.

Источник: linux.org.ru

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