Релиз KDE 6

После года разработки, сообщество KDE представило новые версии рабочего окружения Plasma 6, набора библиотек Frameworks 6 и набор приложений Gear 24.02.
Основные новшества Plasma 6
- Эффект «Обзор» был объединён с режимом просмотра рабочих столов сеткой в один новый эффект, обладающий улучшенной поддержкой сенсорного управления.
- Сеанс Wayland теперь используются по умолчанию.
- В качестве способа представления списка запущенных приложений в переключателе окон теперь используется «Сетка миниатюр».
- Переработано приложение «Параметры системы», оно стало удобнее для пользователей и было избавлено от лишней вложенности страниц.
- В Plasma 6 плавающие панели используются по умолчанию. Вернуться в классический режим можно в меню настроек панели.
- Панели теперь поддерживают новый режим автоматического сокрытия при котором они будут скрыты, если соприкасаются с окнами.
- Для выбора файлов и папок теперь используется одиночный щелчок клавишей мыши, а открытие осуществляется двойным щелчком.
- В сеансах Wayland включена эмуляция щелчка мыши при касании сенсорной панели.
- Щелчок по полосе прокрутки теперь прокручивает документ к положению, заданному таким щелчком.
- Прокрутка колеса мыши на рабочем столе более не используется для переключения виртуальных рабочих столов.
- Возвращён эффект переключения рабочих столов в виде вращающегося куба.
- Обновлено оформление Breeze, оно получило более современный вид с меньшим количеством рамок и более согласованными отступами между элементами.
- Представлены новые обои «Алое дерево», подготовленные axo1otl.
- В сеансах с использованием Wayland теперь частично поддерживается расширенный динамический цветовой диапазон (HDR).
Изменения в KDE Gear
- Приложения из состава KDE Gear переведены на использование Qt 6, интерфейсы переработаны в соответствии с текущими стандартами KDE.
- Kdenlive получил новые функции, включая замену звуковой дорожки и видеоряда клипа непосредственно на монтажном столе.
- В Spectacle улучшено взаимодействие с пользователем и добавлены новые комбинации клавиш для управления записью.
- Улучшены эмуляторы терминала Konsole и Yakuake, а также приложение-часы KClock.
- Добавлены порции улучшений в приложения NeoChat и Tokodon.
- KDE Connect теперь может подключаться к устройствам по Bluetooth и поддерживает mDNS.
- В PlasmaTube была добавлена ограниченная поддержка видео с Peertube и Piped.
- В текстовом редакторе Kate улучшена поддержка LSP, теперь она более полная и будет открывать диалоговые окна при запросе сервера.
- Некоторые образовательные приложения получили обновления и улучшения, включая KHangMan, Kiten, KWordQuiz и Kalzium.
Другие изменения в Plasma 6
- Поиск в Plasma теперь позволяет настроить порядок выдачи результатов.
- Улучшена разблокировка экрана отпечатком пальца. Теперь в Plasma 6 разблокировка по отпечатку и паролю поддерживаются одновременно.
Более подробно со всеми нововведениями можно ознакомиться в официальном релизе на сайте проекта.
Источник: linux.org.ru