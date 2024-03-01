Релиз KDE 6

После года разработки, сообщество KDE представило новые версии рабочего окружения Plasma 6, набора библиотек Frameworks 6 и набор приложений Gear 24.02.

Основные новшества Plasma 6

Эффект «Обзор» был объединён с режимом просмотра рабочих столов сеткой в один новый эффект, обладающий улучшенной поддержкой сенсорного управления.

Сеанс Wayland теперь используются по умолчанию.

В качестве способа представления списка запущенных приложений в переключателе окон теперь используется «Сетка миниатюр».

Переработано приложение «Параметры системы», оно стало удобнее для пользователей и было избавлено от лишней вложенности страниц.

В Plasma 6 плавающие панели используются по умолчанию. Вернуться в классический режим можно в меню настроек панели.

Панели теперь поддерживают новый режим автоматического сокрытия при котором они будут скрыты, если соприкасаются с окнами.

Для выбора файлов и папок теперь используется одиночный щелчок клавишей мыши, а открытие осуществляется двойным щелчком.

В сеансах Wayland включена эмуляция щелчка мыши при касании сенсорной панели.

Щелчок по полосе прокрутки теперь прокручивает документ к положению, заданному таким щелчком.

Прокрутка колеса мыши на рабочем столе более не используется для переключения виртуальных рабочих столов.

Возвращён эффект переключения рабочих столов в виде вращающегося куба.

Обновлено оформление Breeze, оно получило более современный вид с меньшим количеством рамок и более согласованными отступами между элементами.

Представлены новые обои «Алое дерево», подготовленные axo1otl.

В сеансах с использованием Wayland теперь частично поддерживается расширенный динамический цветовой диапазон (HDR).

Изменения в KDE Gear

Приложения из состава KDE Gear переведены на использование Qt 6, интерфейсы переработаны в соответствии с текущими стандартами KDE.

Kdenlive получил новые функции, включая замену звуковой дорожки и видеоряда клипа непосредственно на монтажном столе.

В Spectacle улучшено взаимодействие с пользователем и добавлены новые комбинации клавиш для управления записью.

Улучшены эмуляторы терминала Konsole и Yakuake, а также приложение-часы KClock.

Добавлены порции улучшений в приложения NeoChat и Tokodon.

KDE Connect теперь может подключаться к устройствам по Bluetooth и поддерживает mDNS.

В PlasmaTube была добавлена ограниченная поддержка видео с Peertube и Piped.

В текстовом редакторе Kate улучшена поддержка LSP, теперь она более полная и будет открывать диалоговые окна при запросе сервера.

Некоторые образовательные приложения получили обновления и улучшения, включая KHangMan, Kiten, KWordQuiz и Kalzium.

Другие изменения в Plasma 6

Поиск в Plasma теперь позволяет настроить порядок выдачи результатов.

Улучшена разблокировка экрана отпечатком пальца. Теперь в Plasma 6 разблокировка по отпечатку и паролю поддерживаются одновременно.

Более подробно со всеми нововведениями можно ознакомиться в официальном релизе на сайте проекта.

Источник: linux.org.ru