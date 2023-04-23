ProHoster > Блог > Новости интернета > Релиз компилятора Rakudo 2023.04 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

Релиз компилятора Rakudo 2023.04 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

Представлен выпуск Rakudo 2023.04, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Компилятор поддерживает варианты языка Raku, описанные в спецификациях 6.c, 6.d (по умолчанию). Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2023.04, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2023.04 отмечается активация поддержки RakuAST («use experimental :rakuast») при указании «use v6.e.PREVIEW» и «v6.*» для включения языковых возможностей, предложенных в спецификации 6.e. В «sub comb» добавлена поддержка rotor. В snip реализована возможность обработки бесконечных списков. В IO::Path.chown реализована семантика, близкая к unlink. Прекращена поддержка PERL6_EXCEPTIONS_HANDLER.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий