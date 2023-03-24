Релиз Proxmox VE 7.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 7.4, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.1 ГБ.
Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).
В новом выпуске:
- Улучшения в web-интерфейсе:
- Реализована возможность включения тёмной темы оформления.
- В древовидном списке ресурсов гостевые системы теперь могут быть отсортированы по имени, а не только по VMID.
- В web-интерфейсе и API обеспечен показ детальной информации о Ceph OSD (Оbject Storage Daemon).
- Добавлена возможность загрузки логов выполнения задач в форме текстовых файлов.
- Расширены возможности редактирования работ, связанных с резервным копированием.
- Предоставлена поддержка добавления локальных типов хранилищ, размещённых на других узлах кластера.
- В мастер добавления хранилища для хранилищ на базе ZFS, LVM и LVM-Thin добавлен интерфейс выбора узла.
- Обеспечен автоматический проброс HTTP-соединений на HTTPS.
- Улучшен перевод интерфейса на русский язык.
- Продолжено развитие планировщика ресурсов кластера (CRS, Cluster Resource Scheduling), выполняющего поиск новых узлов, необходимых для обеспечения высокой доступности. В новой версии добавлена возможность автоматической перебалансировки виртуальных машин и контейнеров на этапе запуска, а не только во время восстановления.
- В менеджер обеспечения высокой доступности (HA Manager) добавлена команда CRM для ручного перевода активного узла в режим обслуживания (maintenance) без необходимости перезагрузки. В рамках подготовки к внедрению системы динамического планирования нагрузки в кластере, проведена унификация ресурсов (CPU, память) различных HA-сервисов (виртуальные машины, контейнеры).
- В хранилище добавлена опция «content-dirs» для переопределения типа содержимого в определённых подкаталогах (например, iso-образы, шаблоны контейнеров, резервные копии, диски гостевых систем и т.п.).
- Переработано вычисление ACL и существенно повышена производительность обработки правил управления доступом на системах с очень большим числом пользователей или большими списками ACL.
- Предоставлена возможность отключения уведомления о появлении обновлений пакетов.
- В установочном ISO-образе предоставлена возможность выбора часового пояса в процессе инсталляции для упрощения синхронизации территориально разделённых хостов или кластеров.
- В LXC-контейнерах добавлена поддержка архитектур riscv32 и riscv64.
- Обновлены версии систем в шаблонах контейнеров для архитектуры amd64.
- Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.6. По умолчанию предложено ядро Linux 5.15, опционально доступен выпуск 6.2. Обновлены QEMU 7.2, LXC 5.0.2, ZFS 2.1.9, Ceph Quincy 17.2.5, Ceph Pacific 16.2.11.
Источник: opennet.ru