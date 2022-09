Ричарда Столлман опубликовал книгу по языку Си и расширениям GNU

Ричарда Столлман представил свою новую книгу «GNU C Language Intro and Reference Manual» (PDF, 260 страниц), написанную в соавторстве с Тревисом Ротуэллом (Trevis Rothwell, автор руководства «The GNU C Reference Manual», отрывки из которой использованы в книге Столлмана) и Нельсоном Биби (Nelson Beebe, написал главу о вычислениях с плавающей запятой). Книга нацелена на разработчиков, знакомых с принципами программирования на каком-то другом языке и желающих изучить язык Си. В руководстве также рассказывается об языковых расширениях, разработанных проектом GNU. Книга предложена для начальной вычитки и Столлман просит сообщать о всех выявленных неточностях или трудных для восприятия формулировках.



Источник: opennet.ru