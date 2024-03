СберТех запустил платформу совместной разработки GitVerse и AI-ассистент GigaCode

СберТех, дочерняя компания Сбербанка, объявила об открытии публичного доступа к новой платформе совместной разработки GitVerse. Платформа не является клоном существующих систем и предоставляет достаточно простой и легковесный интерфейс. Функциональность GitVerse пока ограничена только базовыми возможностями, такими как запросы на слияние, рецензирование предлагаемых изменений, форки, подписки на изменения, просмотр истории коммитов и перенос проектов с GitHub, GitLab, Gitea и любого Git-репозитория.

Инструменты для командной работы позволяют добавлять соавторов, назначать одного или нескольких рецензирующих, распределять роли и обсуждать предлагаемые изменения. Поддерживается бесплатное создание приватных и публичных репозиториев для открытых и проприетарных проектов. Доступна интеграция с облачным сервисом Cloud.ru для тестирования и развёртывания приложений. Обсуждений issue, тегов/релизов, статистики, инструментов непрерывной интеграции и даже поиска внутри репозитория пока нет.

Для тестирования также доступен интеллектуальный помощник GigaCode, напоминающий по своему назначению GitHub Copilot и позволяющий по мере написания кода выводить подсказки или генерировать варианты завершения различных конструкций на 15 языках программирования (JavaScript, Go, C, C++. Python, Java, Kotlin, Scala и т.п.), учитывая контекст. GigaCode оформлен как плагин к интегированным средам разработки, таким как VS Code, IntelliJ IDEA, Android Studio, PyCharm, Jupyter и CLion.



