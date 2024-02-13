Создан альянс для развития постквантовых алгоритмов шифрования

Организация Linux Foundation объявила о создании альянса Post-Quantum Cryptography (PQCA), который направлен на решение проблем безопасности, возникающих из-за внедрения квантовых вычислений. Цель альянса заключается в разработке и внедрении постквантовых алгоритмов шифрования для обеспечения безопасности. План включает создание надежных версий стандартизированных постквантовых алгоритмов шифрования, их разработку, поддержку, а также активное участие в стандартизации и прототипировании новых постквантовых алгоритмов.

Учредителями альянса стали такие компании, как Amazon Web Services (AWS), Cisco, Google, IBM, NVIDIA, IntellectEU, Keyfactor, Kudelski IoT, QuSecure и SandboxAQ, а также университет Ватерлоо. Среди участников выделяются соавторы стойких к квантовым вычислениям алгоритмов CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium, Falcon и SPHINCS+, которые были выбраны для стандартизации Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST).

В настоящее время альянс уже ведет два проекта: Open Quantum Safe (OQS) и PQ Code Package. Open Quantum Safe занимается разработкой и созданием прототипов криптографических систем, устойчивых к квантовым вычислениям, включая открытую библиотеку liboqs. PQ Code Package направлен на создание и поддержание надежных реализаций постквантовых алгоритмов, предлагаемых в качестве стандартов.

Необходимость в развитии постквантовых криптоалгоритмов обусловлена тем, что квантовые компьютеры, активно развивающиеся в последнее время, существенно превосходят классические процессоры в решении задач разложения чисел на множители и дискретного логарифмирования, которые используются в современных асимметричных алгоритмах шифрования. На данный момент квантовые компьютеры еще не способны взломать существующие классические алгоритмы шифрования, такие как ECDSA, но прогнозируется, что это может измениться в ближайшие 10 лет.

Источник: linux.org.ru