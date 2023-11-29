Unity проведёт перезагрузку бизнеса, что выльется в новые увольнения

Поставщик программного обеспечения для разработки видеоигр Unity объявил о сокращении 265 рабочих мест или 3,8 % всего штата в рамках «перезагрузки» бизнеса. Напомним, что предлагаемый Unity набор программных инструментов используется многими разработчиками видеоигр. Источник изображения: Unity

Источник: 3dnews.ru