В Firefox появится группировка вкладок

Лаура Чемберс (Laura Chambers), недавно утверждённая на должность руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, сообщила о назначении разработчиков, которые займутся реализацией функции группировки вкладок в Firefox. Работе по добавлению поддержки группировки вкладок назначен повышенный приоритет.

Решение принято после того как в очередной раз один из пользователей попытался привлечь внимание к тому, что Mozilla тратит большие ресурсы на сомнительную функциональность, такую как интеграцию AI-инструментов в браузер, но игнорирует по-настоящему важную функцию группировки вкладок, за реализацию которой проголосовало около 3000 пользователей и которая лидирует на сайте сбора идей по развитию Firefox. Отмечается, что конкурирующие браузеры Chrome, Edge и Vivaldi давно поддерживают группировку вкладок, что является их значительным конкурентным преимуществом.



Источник: opennet.ru