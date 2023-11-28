В Китае расширили первый коммерческий подводный дата-центр UDC Hainan

Как сообщает Tom’s Hardware, строительство первого китайского коммерческого подводного дата-центра UDC Hainan продолжается. ЦОД расположен у побережья города Санья (о. Хайнань). Участвующие в проекте компании установили первый модуль в апреле, а в прошлую пятницу команда инженеров Highlander (HiCloud Data Center Technology) погрузила в море ещё один блок. Это не единственный подводный ЦОД в Китае, ещё несколько объектов возводятся в дельтах Янцзы и Жемчужной реки. Модуль массой около 1300 т монтируется на глубине 35 м — только на то, чтобы достичь дна, у него уходит три часа. Ожидается, что конструкция способна проработать 25 лет, сохраняя устойчивость к природным катаклизмам. Детальные технические характеристики не раскрываются, но говорится, что каждый такой модуль способен обрабатывать 4 млн HD-изображений в течение 30 с — приблизительно столько же смогли бы обработать 60 тыс. обычных компьютеров.

Источник: 3dnews.ru