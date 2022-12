В состав GCC включена поддержка языка программирования Modula-2

В основной состав GCC принят фронтэнд m2 и библиотека libgm2, позволяющие использовать штатный инструментарий GCC для сборки программ на языке программирования Modula-2. Поддерживается сборка кода, соответствующего диалектам PIM2, PIM3 и PIM4, а также принятому ISO-стандарту для данного языка. Изменения включены в ветку GCC 13, релиз которой ожидается в мае 2023 года.

Modula-2 разработан в 1978 году Никлаусом Виртом, продолжает развитие языка Pascal и позиционируется как язык программирования для высоконадёжных промышленных систем (например, применяется в ПО для спутников ГЛОНАСС). Modula-2 является предшественником таких языков, как Modula-3, Oberon и Zonnon. Помимо Modula-2 в состав GCC включены фронтэнды для языков C, C++, Objective-C, Fortran, Go, D, Ada и Rust. Из не принятых в основной состав GCC фронтэнтов можно отметить Modula-3, GNU Pascal, Mercury, Cobol, VHDL и PL/1.



