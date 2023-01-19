Выпуск GCompris 3.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 3.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет более 180 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.

В новой версии: