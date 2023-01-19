Выпуск GCompris 3.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 3.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет более 180 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.
В новой версии:
- Добавлены 8 новых уроков, общее число уроков доведено до 182:
- Тренажёр кликанья мышью, вырабатывающий навыки работы с манипулятором мышь.
- Урок «Создание дробей», наглядно знакомящий с дробями при помощи круговых или прямоугольных диаграмм.
- Урок «Поиск дробей», предлагающий определить дробь на основе показанной диаграммы.
- Урок для обучения азбуке Морзе.
- Урок «Сравнение чисел», обучающий использованию символов сравнения.
- Урок дополнения чисел до десятков.
- Урок про то, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
- Урок про разложение слагаемых.
- Реализована опция командной строки «-l» («—list-activities») для вывода списка всех доступных уроков.
- Добавлена опция командной строки «—launch activityNam» для запуска с переходом к определённому уроку.
- Предложен полный перевод на русский язык (в прошлой версии охват перевода составлял 76%). Готовность перевода на белорусский язык оценивается в 83%. В прошлом выпуске проект был полностью переведён на украинский язык, в этом выпуске дополнительно добавлены звуковые файлы с озвучиванием на украинском языке. Организация «Save the Children» организовала отправку в детские центры Украины 8000 планшетов и 1000 ноутбуков с предустановленным GCompris.
Источник: opennet.ru