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Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.0

Опубликован выпуск проекта Red Panda C++ 3.0, легковесной интегрированной среды разработки для языков C, C++ и GNU Assembly. Red Panda C++ продолжает развитие IDE Dev-C++, которая была переписана с Delphi на С++ с использованием библиотеки Qt. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Изначально среда разработки Dev-C++ поддерживала только платформу Windows, но в Red Panda C++ добавлена поддержка платформ Linux и macOS.

Особенности Red Panda C++:

  • Поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.
  • Автодополнение кода и проверка синтаксиса во время редактирования, сворачивания блоков кода, автоформатирвоание.
  • Расширенные возможности отладчика, такие как стек вызовов и интерфейс для просмотра содержимого памяти.
  • Поддержка тем оформления и цветовых схем. Наличие тёмного режима интерфейса.
  • Поддержка кодировки UTF-8.
  • Системы для ведения списков задач (TODO) и закладок.
  • Значительно улучшенные функции поиска и замены.
  • Возможности для проведения рефакторинга (переименования имён).
  • Поддержка компилятора SDCC.

Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.0

Наиболее заметные изменения в новой версии:

  • Расширена поддержка символов Unicode и внесены улучшения, связанные со шрифтами.
  • Поддержка визуализации управляющих ASCII-символов и пробелов.
  • Улучшена подсветка синтаксиса, добавлена подсветка атрибутов C++ и подсветка слов в строках и комментариях.
  • Проведена оптимизация кода для загрузки и редактирования файлов.
  • Добавлена поддержка анонимных классов и лямбда-выражений в C++.
  • В настройки добавлена панель со списком шрифтов.
  • В таблицу с трассировкой стека в отладчике добавлены всплывающие подсказки.
  • Обеспечено открытие в редакторе файлов «.def» (определения состава модуля).
  • Добавлена возможность обращения к элементам меню через горячие клавиши.
  • Переработан интерфейс для управления темами оформления.
  • Добавлены дополнительные режима форматирования кода.
  • Добавлено меню для управления дополнением вводимого кода.

Источник: opennet.ru

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