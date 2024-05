Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.0

Опубликован выпуск проекта Red Panda C++ 3.0, легковесной интегрированной среды разработки для языков C, C++ и GNU Assembly. Red Panda C++ продолжает развитие IDE Dev-C++, которая была переписана с Delphi на С++ с использованием библиотеки Qt. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Изначально среда разработки Dev-C++ поддерживала только платформу Windows, но в Red Panda C++ добавлена поддержка платформ Linux и macOS.

Особенности Red Panda C++:

Поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.

Автодополнение кода и проверка синтаксиса во время редактирования, сворачивания блоков кода, автоформатирвоание.

Расширенные возможности отладчика, такие как стек вызовов и интерфейс для просмотра содержимого памяти.

Поддержка тем оформления и цветовых схем. Наличие тёмного режима интерфейса.

Поддержка кодировки UTF-8.

Системы для ведения списков задач (TODO) и закладок.

Значительно улучшенные функции поиска и замены.

Возможности для проведения рефакторинга (переименования имён).

Поддержка компилятора SDCC.

Наиболее заметные изменения в новой версии:

Расширена поддержка символов Unicode и внесены улучшения, связанные со шрифтами.

Поддержка визуализации управляющих ASCII-символов и пробелов.

Улучшена подсветка синтаксиса, добавлена подсветка атрибутов C++ и подсветка слов в строках и комментариях.

Проведена оптимизация кода для загрузки и редактирования файлов.

Добавлена поддержка анонимных классов и лямбда-выражений в C++.

В настройки добавлена панель со списком шрифтов.

В таблицу с трассировкой стека в отладчике добавлены всплывающие подсказки.

Обеспечено открытие в редакторе файлов «.def» (определения состава модуля).

Добавлена возможность обращения к элементам меню через горячие клавиши.

Переработан интерфейс для управления темами оформления.

Добавлены дополнительные режима форматирования кода.

Добавлено меню для управления дополнением вводимого кода.

