Выпуск nomenus-rex 0.4.0, утилиты для массового переименования файлов

Доступна новая версия консольной утилиты Nomenus-rex, предназначенной для массового переименования файлов. Программа написана на языке C++ и распространяется на условиях лицензии GPLv3. Правила для переименования настраиваются с помощью конфигурационного файла. Например: source_dir = «/home/user/work/source»; destination_dir = «/home/user/work/destination»; keep_dir_structure = false; copy_or_rename = «copy»; rules = ( { type = «date»; date_format = «%Y-%m-%d»; }, { type = «text»; text = «_»; }, { type = «dir»; // mode = «whole path»|»parent dir only» mode = «whole path»; separator = «-«; }, { type = «text»; text = «_»; }, { type = «integer»; // mode = «global»|»local at every dir» mode = «local at every dir»; start = 0; step = 1; padding = 5; }, { type = «extension»; // leave the «ext» variable empty to use an original extension ext = «»; // mode = «lowercase»|»uppercase»|»sic»; mode = «lowercase»; } );

При использовании указанных настроек утилита переименует файл «/home/user/work/source/TestDir2/file2.txt» в «/home/user/work/destination/2022-03-16_TestDir2_0.txt». Утилита также умеет работать с директориями HOME и XDG_CONFIG_HOME (где ищет файл конфигурации в случае если к нему не указан полный пусть) и понимает сокращение «~» для обращения к домашнему каталогу.

Изменения в новой версии:

Добавлен новый вид «правил», принимающий в качестве параметра текущее незавершённое имя. Это позволило добавить правило replace, заменяющее все вхождения подстроки на новую строку.

Теперь имена файлов сортируются по алфавиту перед обработкой. Ранее файлы обрабатывались в том порядке, в котором отдавались файловой системой. В следующей версии эта сотировка станет управляемой пользователем.

Несколько переработана документация, что сделало её более удобной.

Внутренние изменения в коде (начало создания тестов и новая шаблонная функция для чтения enum-переменных из файла конфигурации) которые призваны упростить добавление новых правил и уменьшить количество новых ошибок.

