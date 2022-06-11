Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.17

Состоялся релиз облачной платформы Apache CloudStack 4.17, позволяющей автоматизировать развертывание, настройку и поддержание приватной, гибридной или публичной cloud-инфраструктуры (IaaS, инфраструктура как сервис). Платформа CloudStack была передана Фонду Apache компанией Citrix, которая получила проект после поглощения компании Cloud.com. Установочные пакеты подготовлены для CentOS, Ubuntu и openSUSE.

CloudStack не зависит от типа гипервизора и позволяет использовать в одной cloud-инфраструктуре одновременно Xen (XCP-ng, XenServer/Citrix Hypervisor и Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) и VMware. Для управления пользовательской базой, хранилищем, вычислительными и сетевыми ресурсами предлагается web-интерфейс и специальный API. В простейшем случае облачная инфраструктура на базе CloudStack состоит из одного управляющего сервера и набора вычислительных узлов, на которых организуется выполнение гостевых ОС в режиме виртуализации. В более сложных системах поддерживается использование кластера из нескольких управляющих серверов и дополнительных балансировщиков нагрузки. При этом, инфраструктура может быть разбита на сегменты, каждый из которых функционирует в отдельном дата-центре.

Выпуск 4.17 отнесён к категории LTS (Long Term Support) и будет сопровождаться в течение 18 месяцев. Основные новшества:

Поддержка обновления виртуальных маршрутизаторов (VR, Virtual Router) через замену по месту, не требующая остановки работы (ранее для обновления требовалось остановить и удалить старый экземпляр, после чего установить и запустить новый). Обновление без остановки реализуется через применение live-патчей, накладываемых на лету.

Для изолированных и VPC сетей предоставлена поддержка IPv6, которая ранее была доступна только для совместных (Shared) сетей. В том числе возможна настройка статических маршрутов IPv6 с выделением подсетей IPv6 для виртуальных окружений.

В основной состав включён плагин хранения для SDS-платформы (Software Defined Storage) StorPool, позволяющий использовать такие возможности как мгновенные снапшоты, клонирование разделов, динамическое выделение места, резервное копирование и раздельные политики QoS для каждого виртуального диска.

Пользователям предоставлена возможность самостоятельного создания совместных сетей (Shared Networks) и частных шлюзов (Private Gateways) через штатный web-интерфейс или API (ранее данные возможности были доступны только администратору).

Предоставлена возможность связывания сетей с несколькими учётными записями (несколько пользователей могут совместно использовать одну сеть) без вовлечения виртуальных маршрутизаторов и без проброса портов.

В web-интерфейсе реализована возможность добавления в окружение нескольких SSH-ключей без ручного редактирования файла .ssh/authorized_keys (ключи выбираются во время создания окружения).

В web-интерфейсе структурирована информация о системных событиях, используемых для аудита и выявления причин сбоев. События теперь явно связаны с породившим событие ресурсом. Возможен поиск, фильтрация и сортировка событий по объектам.

Добавлен альтернативный способ создания снапшотов хранилищ виртуальных машин, работающих под управлением гипервизора KVM. В прошлой реализации для создания снапшотов использовался libvirt, не поддерживающий работу с виртуальными дисками в формате RAW. Новая реализация использует специфичные возможности каждого хранилища и позволяет создавать снапшоты виртуальных дисков без среза оперативной памяти.

В мастер миграции окружений и разделов добавлена поддержка явной привязки раздела к определённому первичному хранилищу.

В интерфейс администратора добавлены отчёты о состоянии управляющих серверов, сервера распределения ресурсов и сервера с СУБД.

Для хост-окружений с KVM добавлена возможность использования нескольких локальных разделов хранения (ранее допускалось только одно первичное локальное хранилище, что мешало добавлению дополнительных дисков).

Предоставлена возможность резервирования публичных IP-адресов для последующего использования в своих сетях.

Источник: opennet.ru