Состоялся выпуск Одиннадцатой платформы ALT p11 (Salvia).

В новой стабильной ветке сборка пакетов производится для архитектур:

x86_64;

i586;

aarch64;

Эльбрус: e2k (v3, 4С) и e2kv4 (8С/1С+), а также e2kv5 (8СВ), новой e2kv6.

В репозитории для x86_64 сохранится поддержка multilib. Для 32-битных архитектур mipsel, armh (armv7a), 64-битной ppc64le бранч p11 не создаётся.

Платформа предназначена для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных решений всех уровней — от встроенных устройств до серверов предприятий и датацентров; создана и развивается командой ALT Linux Team, поддерживается компанией «Базальт СПО».

В Одиннадцатой платформе собраны решения, связанные с работой службы каталогов, миграцией с проприетарной инфраструктуры и другие.

Новые версии приложений

На момент выпуска ветки p11 доступно ядро Linux 6.1, 6.6, 3.10 (OpenVZ). rt-6.1.90 (с патчами реального времени). Для системного окружения предоставлены systemd 255.6, Glibc 2.38, набор компиляторов GCC 13.2, 12.3, 11.4.

Обновлены сетевые службы и подключения: NetworkManager обновлён до версии 1.46, многофункциональный DNS-сервер BIND 9.18, nginx 1.24, Apache httpd 2.4, postfix 3.8.

Для пользователей p11 доступны рабочие среды GNOME 46, KDE 5.116, MATE 1.28, Xfce 4.18 и другие. Собраны актуальные версии веб-браузеров: Firefox обновлён до 126.0; доступен вариант Firefox ESR 115.11; Chromium 125.0 и Chromium-gost 124.0. В платформу собран официальный клиент для мессенджера Telegram telegram-desktop версии 5.0. Обновлены приложения для работы со звуком. Сервер ввода/вывода звука JACK удалён из репозитория в пользу pipewire-jack, слоя совместимости с JACK для PipeWire.

Групповые политики в Linux

В новой стабильной ветке представлено решение по реализации групповых политик в ОС «Альт», основанное на проекте Samba — альтернатива Active Directory под Linux/Unix. Набор утилит: графические инструменты управления групповыми политиками в Linux ADMC и GPUI, а также механизм применения групповых политик gpupdate. На текущий момент в p10 и p11 версии приложений синхронизированы: ADMC 0.16, GPUI 0.2, gpupdate 0.10. Сопровождение планируется осуществлять вплоть до окончания поддержки p10.

В p11 доступна стабильная версия Samba 4.20 совместно с Kerberos 1.21.

Новые инструменты

В ветку p11 вошла графическая утилита диагностики операционной системы ALT Diagnostic Tool, универсальная библиотека libdomain на языке Си, предназначенная для упрощения взаимодействия с различными серверами LDAP, включая FreeIPA, Samba/AD и OpenLDAP. И графический пользовательский интерфейс alterator-browser для настройки системы с использованием D-Bus.

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Технические подробности релиза на ALT Linux Wiki

Подробнее о новой ветке p11

Источник: linux.org.ru