Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.17

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.17, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.
Основные изменения:
- Убраны задержки при произведении MIDI-композиций.
- Внесены оптимизации для повышения качества музыки и MIDI.
- Новый звук для объекта на карте «Литейная», взятый из неиспользуемых ресурсов оригинальной игры.
- Изменены цвета некоторых окон интерфейса, чтобы они соответствовали «злой» гамме.
- Героям ИИ добавлена новая роль — курьер.
- На карте приключений оптимизировано использование ИИ заклинаний.
- Новые алгоритмы защиты замков и городов.
- ИИ перестал нанимать ненужных героев без надобности.
- Появилась возможность переназначать «горячие клавиши» в игре.
- Исправлено свыше 40 ошибок.
Источник: opennet.ru