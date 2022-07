Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.17

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.17, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

Убраны задержки при произведении MIDI-композиций.

Внесены оптимизации для повышения качества музыки и MIDI.

Новый звук для объекта на карте «Литейная», взятый из неиспользуемых ресурсов оригинальной игры.

Изменены цвета некоторых окон интерфейса, чтобы они соответствовали «злой» гамме.

Героям ИИ добавлена новая роль — курьер.

На карте приключений оптимизировано использование ИИ заклинаний.

Новые алгоритмы защиты замков и городов.

ИИ перестал нанимать ненужных героев без надобности.

Появилась возможность переназначать «горячие клавиши» в игре.

Исправлено свыше 40 ошибок.

Источник: opennet.ru