Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

Улучшена и оптимизирована отрисовка карты приключений.

Подготовлена версия для платформы Android с управлением через сенсорный экран и полноценными игровыми возможностями.

Реализована оригинальная анимация удачи в виде радуги, а также налажена анимация катапульты и существ в бою.

Для героев ИИ добавлена роль разведчика и исправлены некоторые ошибки в поведении на карте приключений.

Расширен список кнопок в интерфейсе игры, доступных для переводов на другие языки, не поддерживаемые оригинальной версией игры.

Добавлена возможность перемещать видимую область карты приключений посредством зажатия левой клавиши мыши.

Новый режим полноэкранной работы игры, исправляющий проблемы при запуске с двумя мониторами.

Исправлено свыше 50 ошибок.

