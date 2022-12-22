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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Улучшена и оптимизирована отрисовка карты приключений.
  • Подготовлена версия для платформы Android с управлением через сенсорный экран и полноценными игровыми возможностями.
  • Реализована оригинальная анимация удачи в виде радуги, а также налажена анимация катапульты и существ в бою.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0
  • Для героев ИИ добавлена роль разведчика и исправлены некоторые ошибки в поведении на карте приключений.
  • Расширен список кнопок в интерфейсе игры, доступных для переводов на другие языки, не поддерживаемые оригинальной версией игры.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0
  • Добавлена возможность перемещать видимую область карты приключений посредством зажатия левой клавиши мыши.
  • Новый режим полноэкранной работы игры, исправляющий проблемы при запуске с двумя мониторами.
  • Исправлено свыше 50 ошибок.

Источник: opennet.ru

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