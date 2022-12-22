Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.
Основные изменения:
- Улучшена и оптимизирована отрисовка карты приключений.
- Подготовлена версия для платформы Android с управлением через сенсорный экран и полноценными игровыми возможностями.
- Реализована оригинальная анимация удачи в виде радуги, а также налажена анимация катапульты и существ в бою.
- Для героев ИИ добавлена роль разведчика и исправлены некоторые ошибки в поведении на карте приключений.
- Расширен список кнопок в интерфейсе игры, доступных для переводов на другие языки, не поддерживаемые оригинальной версией игры.
- Добавлена возможность перемещать видимую область карты приключений посредством зажатия левой клавиши мыши.
- Новый режим полноэкранной работы игры, исправляющий проблемы при запуске с двумя мониторами.
- Исправлено свыше 50 ошибок.
Источник: opennet.ru